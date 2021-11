Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a declarat joi stare de urgenta pentru 30 de zile din cauza cresterii semnificative a cazurilor de COVID-19, a anuntat joi televiziunea publica ceha, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Starea de urgenta permite guvernului sa ordone restrictii privind viata publica. Nu au fost…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri epidemice suplimentare in scopul gestionarii riscului de infectare cu Covid, cauzat de numarul mare de persoane infectate. Potrivit publicației biziday.ro, masurile adoptate trebuie aprobate de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri epidemice suplimentare in scopul gestionarii riscului de infectare cu Covid, cauzat de numarul mare de persoane infectate. Potrivit publicației biziday.ro, masurile adoptate trebuie aprobate de…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București a hotarat ca incepand de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se interzic activitațile recreative și sportive desfașurate in aer liber, se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) și se…

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, joi, noi masuri anti-Covid pentru localitațile unde incidența a crescut peste anumite praguri. In Timișoara, Giroc, Parța, Remetea Mare și Sanmihaiu Roman intra de vineri in vigoare carantina de noapte toate saptamana, in timp ce pentru alte localitați…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…

- Participarea la evenimente in aer liber și locuri de alimentație publica, cluburile de noapte și etc., persoanele care au atins varsta de 18 ani trebuie sa prezinte certificat de vaccinare sau test la Covid.