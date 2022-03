Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis marți, 8 martie, in ultimul bilanț, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.461 de cazuri de persoane pozitive cu COVID, dupa efectuarea a 50.961 de teste. Numarul cazurilor zilnice noi s-a menținut astfel sub 6.000 pentru a șasea oara consecutiv. La ora 13.00, Grupul…

- 13 februarie: Numarul cazurilor COVID in Romania a scazut sub 12.000. Au fost raportate 81 de decese. Bilanț parțial Autoritațile sanitare au transmis ca numarul cazurilor noi inregistrate in ultimele 24 de ore este de 11.967, fiind raportate 81 de decese. Numarul este mai mic și din cauza faptului…

- Luni, cand au inceput școlile, toate testele s-au epuizat. Multe unitați de invațamant nu mai au teste pentru ziua de joi (luni și joi sunt zile de testare in școli). Autoritațile așteapta noul lot de teste pentu a fi distribuite in vederea verificarii elevilor.Peste 13 milioane de teste au fost distribuite…

- Autoritațile au anunțat, miercuri, 1.271 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 42.638 de teste. In ultimele 24 de ore, 33 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața și alte doua decese au fost raportate unul in luna noiembrie, iar altul la inceputul lunii decembrie.Numarul cazurilor noi…

- Romania a confirmat in ultimele 24 de ore 1.271 de cazuri de COVID, un bilanț care se menține in creștere. Numarul testelor efectuate urmeaza insa sa fie anunțat in jurul orei 13, cand este transmis bilanțul detaliat. Autoritațile au anunțat acum și numarul deceselor: 33 in ultimele 24 de ore și 2 anterioare,…

- Autoritațile au anunțat, marți, 1.144 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 47.285 de teste. In ultimele 24 de ore, 67 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața. Nu sunt raportate decese anterioare. Bilanțul COVID de astazi este cel mai ridicat din ultimele 18 zile. Romania a depașit…

- Autoritațile au emis, marți, 28 decembrie, un nou raport preliminar privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, au fost inregistrate 1.144 de infectari noi și 67 de decese in ultimele 24 de ore. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, in…

- Autoritațile sanitare anunța in bilanțul coronavirus de luni 566 de cazuri noi COVID-19 și 24 de decese. Dintre cele 24 de persoane decedate, 20 erau nevaccinate și 4 vaccinate. Asta in condițiile in care in 26 decembrie au fost raportate 15 decese și 349 de cazuri noi. Pana astazi, 27 decembrie,…