Pandemia de Covid-19 nu va fi ultima, a avertizat directorul OMS

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca un vaccin nu va fi suficient pentru a invinge pandemia de COVID-19. Un vaccin va completa alte instrumente pe care le avem, nu le va inlocui. La inceput, cantitatile vor fi limitate si, prin urmare, personalul…

- Laboratoarele Pfizer și BioNTech au anunțat recent ca vaccinul experimental anti-Covid pe care-l dezvolta este „eficient 90%”. Liderul OMS spune ca niciodata in istorie, munca de cercetare in domeniul vaccinurilor nu a progresat atat de rapid ca in cazul vaccinurilor anti-Covid. „Nu exista nicio indoiala…

- Directorul filialei europene a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a avertizat astazi ca Europa se confrunta in prezent cu o „explozie” a numarului de cazuri de Covid-19 și nu trebuie sa relaxeze eforturile de lupta impotriva pandemiei, conform HotNews. OMS a cerut statelor masuri „țintite și proporționale”…

Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP.

- OMS a publicat ieri un studiu in care se arata ca Remdesivirul nu este eficient in cazurile grave COVID. Se pare ca a ramas un singur tratament care ofera rezultate bune la pacienții in stare grava. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat…