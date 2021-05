Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia globului, a declarat vineri directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge citat de Digi 24, care preia Agerpres.

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia mondiala, a declarat vineri directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care s-a declarat totodata ingrijorat de contagiozitatea mult mai puternica observata in cazul noilor variante…

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea Covid-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a declarat miercuri ca programul comun al Uniunii Europene in ceea ce priveste vaccinurile anti-COVID reprezinta "un lucru foarte bun" in contextul actual, scrie Agerpres.ro. "Cred ca programul…

- Lansarea vaccinului COVID-19 in Europa este „inacceptabil de lenta”, avand in vedere ca numarul de cazuri noi in intreaga regiune a crescut pentru a șasea saptamana consecutiva, a avertizat joi biroul european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Potrivit agenției ONU, peste 1,6 milioane de persoane…