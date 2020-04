Pandemia de COVID-19, dublata si de seceta: Agricultorii estimeaza pierderi de peste 50% Efectele pandemiei de COVID-19 asupra economiei romanesti vor fi dublate si de seceta, agricoltorii estimand ca in acest an vor avea pierderi de peste 50%, insa ministrul Agriculturii da asigurari ca cei afectati vor primi despagubiri.



"Peste aceasta criza determinata de pandemie se suprapune si o seceta cumplita, extrema, cum nu a mai fost in ultimii multi ani", a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, citat de Digi24.



Cel mai mare deficit este in zona Moldovei si a Dobrogei, mai sustine ministrul.



"Comitetele pentru situatii de urgenta locale evalueaza care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca mare parte din culturile de cereale ar putea fi compromise din cauza secetei cu care se confrunta Romania. Agricultorii estimeaza o productie injumatatita, iar in acest context pretul painii ar putea creste la toamna.Peste aceasta criza determinata de pandemie…

- Peste criza COVID-19 se suprapune o seceta cumplita și extrema, cum nu a mai fost de mulți ani, și exista pericolul compromiterii culturilor de toamna, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El spune ca vor fi consecințe in lanț asupra prețurilor. „Peste aceasta criza determinata de pandemia coronavirusului…

- Lipsa precipitatiilor si temperaturile neobisnuit de ridicate fac ca jumatate din suprafata agricola a Romaniei sa fie afectata de seceta, avertizeaza meteorologii, intr-o perioada si asa dificila pentru toti.

- Seceta prelungita din judetul Vaslui risca sa compromita in totalitate culturile agricole. Prefectura a mobilizat comitetele locale pentru situatii de urgenta si le recomanda producatorilor care au probleme sa apeleze la autoritati pentru a constata gradul de afectare al culturilor si stabilirea despagubirilor.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunța ca in mare parte a țarii s-a instalat o seceta extrema, cele mai afectate fiind Dobrogea și Moldova. El spune ca fermierii vor fi despagubiți și ca acum se vor face evaluari. Mare parte din producția de cereale insamanțate in toamna 2019 ar putea…

- Horațiu Moldovan: „Numarul de cazuri este in creștere, pentru ca și numarul testarilor este in creștere. Nu este un fenomen surpriza și incercam sa ținem situația sub control. Varful ar putea ajunge la 10.000-15.000 de cazuri in urmatoarele trei saptamani. Sunt date cunoscute de Institutul de Sanatate…

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anunțul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatații, in urma raspandirii virusului in Italia. "Din aceste 13 cazuri, 10 sau chiar 11 sunt de import, adica au venit din Italia. Avem…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat marti ca, in perioada urmatoare, va vizita cele trei depozite ecologice de deseuri din Capitala (Vidra, Chiajna si Glina), afirmand, totodata, ca prelungirea contractului cu operatorul gropii de gunoi de la Chiajna este atributul exclusiv…