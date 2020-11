Stiri pe aceeasi tema

- OANN nu va putea, timp de o saptamana, sa publice clipuri, sa transmita live si va trebui sa reaplice la programul YouTube Partner pentru a-si reprimi dreptul de a castiga bani. Suspendarea este prima masura luata impotriva OANN sub incidenta termenilor YouTube. Platforma foloseste un sistem de trei…

- Unul din patru italieni crede in teoriile conspiraționiste in ceea ce privește epidemia de Covid-19, in special ca virusul a fost creat in laborator pentru a modifica echilibrele mondiale sau ca nu exista și este folosit ca pretext pentru a controla oamenii, potrivit unui sondaj publicat marți și citat…

- CHIȘINAU, 19 nov - Sputnik. Mai multe operatii de transplant au fost amanate din cauza noului coronavirus. Daca in ceilalți ani pana in luna noiembrie se efectuau in jur de 15 -20 de transplanturi, atunci in acest an COVID-19 a cam dat totul peste cap. In primele șase luni de la pandemie, in Moldova…

- Teoriile conspirației cu privire la pandemia de COVID-19 devin din ce in ce mai populare in condițiile in care raspandirea știrilor false este mai facila ca oricand – iar o teorie foarte populara este cea care pretinde ca Bill Gates ar fi inscenat totul. Cu mai mulți ani in urma, miliardul american…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca un vaccin COVID-19 nu va fi suficient pentru a invinge pandemia, oricat ne-am dori asta. Avertismentul vine chiar de la directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dupa cum arata Libertatea . El spune ca masurile suplimentare de protecție, cum…

- Consilierul lui Joe Biden din echipa epidemiologica privind Covid, Michael Osterholm, propune un lockdown national in SUA, timp de patru-sase saptamani, care ar putea sa tina pandemia sub control. Spitalele americane sunt din nou sub presiune dupa ce numarul infectarilor a ajuns si la 200,000 zilnic,…

- În primul sau discurs dupa internarea în spital pentru Covid-19, președintele Donald Trump a stat pe un balcon de la Casa Alba pe 10 octombrie și a facut o declarație mareața despre coronavirus: „Va disparea. Dispare.”Cuvintele sale ar fi putut parea mai dramatice daca…

- Pandemia ii obliga pe elevi sa stea mai mult timp in fata computerului. Odata cu noile realitati, cind invatamintul se desfasoara online, au aparut noi riscuri la care sint supusi elevii si studentii. Potrivit medicilor, privitul indelung la calculator predispune la diferite afectiuni oftalmologice.…