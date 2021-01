Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de gaze cu efect de sera au scazut cu 10,3% in 2020 in Statele Unite, cea mai mare scadere inregistrata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in conditiile in care pandemia de coronavirus a incetinit economia, potrivit Reuters, care citeaza un raport publicat marti de analistii americani.

- Exporturile germane au scazut anul acesta cu cel putin 12%, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat marti Asociatia de Comert BGA din Germania, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Pandemia ne-a dat cu cinci ani inapoi in ceea ce priveste comertul - dar in acelasi timp sunt…

- Coca-Cola va desfiinta 2.200 de locuri de munca la nivel global, dintre care 1.200 in Statele Unite, in conditiile in care pandemia de Covid-19 obliga cel mai mare producator de bauturi racoritoare din lume sa accelereze un program de restructurare, transmite Reuters, conform news.ro. Compania…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Emisiile de dioxid de carbon au scazut cu aproximativ 2,4 miliarde de tone de CO2, un moment istoric, spune o echipa de cercetatori care au realizat un studiu pentru Global Carbon Project. De la inceputul erei industriale și pana astazi, niciodata nu s-a mai inregistrat o scadere de o asemenea amploare,…

- Declinul emisiilor de bioxid de carbon a fost de 12 procente in Statele Unite și 11 in Uniunea Europeana, dar numai de 1,7 la suta in China, care și-a repornit economia dupa ce a reușit intr-o masura considerabila sa opreasca pandemia in timpul primului val de la inceputul anului. Oamenii de știința…

- Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale din Statele Unite, care tin piata in suspans, ransmite Reuters.Franta a raportat un numar record de…

- Prețul petrolului a scazut luni cu 3%, peste pierderile de saptamana trecuta, in condițiile in care cazurile in creștere de COVID-19 din Statele Unite și Europa au ridicat ingrijorari cu privire la cererea de țiței, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Petrolul Brent a scazut cu 1,25 dolari,…