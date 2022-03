Pandemia de COVID-19 si-a continuat tendinta de scadere puternica in intensitate la nivel mondial si in aceasta saptamana, intrucat numarul infectarilor a scazut peste tot in lume cu exceptia Asiei si Oceaniei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

