- Doua studii publicate marti in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicand o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP.

- Autoritațile din Ghana au confirmat primele doua cazuri de infectare cu virusul mortal Marburg, care produce o boala extrem de contagioasa și care face parte din aceeași familie cu virusul care provoaca Ebola, informeaza BBC.Potrivit autoritaților din Ghana, ambii pacienți au murit recent intr-un spital…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere cu 10 in primele patru luni din 2022, in raport cu aceeasi perioada a anului anterior, pe fondul efectelor pandemiei Covid 19, a razboiului din Ucraina, dar si al cresterii preturilor, informeaza luni Asociatia Berarii Romaniei.In Romania, ca in celelalte…

- Medicul Octavian Jurma a anunțat, miercuri seara, ca avem confirmate in Romania primele trei cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron, care este mai infectioasa decat precedentele. ”Desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina…

- Medicul Octavian Jurma afirma, miercuri seara, ca ”Desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina cu omenirea in general si Romania in particular”.

- 21 de decese din cauza "febrei" s-au inregistrat in Coreea de Nord, la doua zile dupa ce primul caz de coronavirus a fost anuntat oficial, informeaza media de stat KCNA, citata de Agerpres.Aproximativ 174.440 de cazuri noi de febra au fost inregistrate vineri, dintre care 21 au condus la deces, a declarat…

- Țara fusese laudata pentru strategia sa privind COVID in prima perioada a pandemiei, cand a luat masuri stricte și a inchis granițele pentru a ține COVID la distanța.Cu toate acestea, apariția variantei Omicron, extrem de contagioasa, a dus, la inceputul acestui an, la o creștere semnificativa a numarului…