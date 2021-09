Pandemia de Covid-19 a făcut mai multe victime decât gripa spaniolă Pandemia de COVID a devenit, oficial, cea mai mortala pandemie din istoria recenta a Statelor Unite, conform datelor Universitații Johns Hopkins citate de CNBC . Numarul deceselor cauzate de Covid-19 in SUA a depașit 675.000, luni, și continua sa creasca cu o medie de 1.900 pe zi. Prin comparație, pandemia de gripa spaniola, care a avut trei valuri, unul in primavara lui 1918, altul in toamna lui 1918 și al treilea primavara și iarna lui 1919, a ucis aproximativ 675.000 de americani, potrivit estimarilor CDC. Pana acum, pandemia de gripa spaniola a fost cea mai letala pandemie din istoria recenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

