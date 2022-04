Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 'a contribuit' la scaderea numarului de detinuti in inchisorile din Europa, in special in urma 'restrictiilor de circulatie' impuse de state, releva un studiu care analizeaza perioada ianuarie 2020-ianuarie 2021, publicat marti de Consiliul Europei, transmite AFP. Fii…

- La Iasi, acest eveniment va fi omagiat prin conferinte medicale, prin intermediul carora, experti in domeniu din Iasi, Romania si din strainatate, isi vor prezenta experienta si directiile de care aceasta boala are nevoie pentru a fi eradicata. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat ca este posibil ca pandemia de coronavirus sa nu se fi terminat. Alexandru Rafila spune ca un eventual val sase de Covid poate fi luat in calcul doar din toamna. El a explicat ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita sustinut in comunitate.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana, a anuntat marti organizatia, relateaza DPA. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii…

- Criza financiara din 2008 a marcat o intorsatura majora. Fluxurile comerciale au incetinit, banii s-au prabușit, in timp ce datoria globala a continuat sa creasca. Economia mondiala a crescut doar cu 2,5% pe an dupa 2010. Scaderea productivitații, deglobalizarea și datoria – toate au tras in jos creșterea…

- Elveția, Suedia și Spania a atins cel mai ridicat nivel al excesului de mortalitate in 2020, cand pandemia de coronavirus a cuprins Europa, din ultimii 102 ani, relateaza IFL Science preluat de Hotnews . Valori mai mari au fost intalnite in 1918 cand se incheia Primul Razboi Mondial și cand continentul…

- Pandemia de Covid-19 s-ar putea incheia in Europa odata cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni pana in luna martie, a estimat, duminica, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din Europa. „Este plauzibil ca regiunea sa se apropie de sfarsitul pandemiei”,…

- In intervenția sa, ministrul Alexandru Rafila a aratat ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele de sanatate. Sistemul de sanatate din Romania nu a fost conceput și pregatit pentru a face fața unei crize precum pandemia de Covid-19”.Pe…