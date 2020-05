Pandemia de coronavirus și marea ofensivă a Chinei împotriva Occidentului China nu este acuzata doar ca a încercat sa ascunda date legate de epidemia de coronavirus, ci și ca a raspândit informații false și a purtat campanii de dezinformare. Beijingul ar încerca – la fel ca și Rusia și Iranul – sa profite de pandemie pentru a-și atinge anumite obiective politice și pentru a submina și destabiliza Occidentul.



Info pe scurt:

Conducerea de la Beijing a știut înca de pe 14 ianuarie ca se confrunta cu o pandemie, dar a întârziat șase zile pâna sa anunțe și populația – iar acele șase zile au fost în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, el are o domnie longeviva, indeplinind in prezent cel de-al patrulea mandat de 6 ani de președinție. Popularitatea sa este atribuita in mod obișnuit dorinței publicului rus de continuitate a stabilitații și a inlaturarii controlului oligarh și a corupției din societate. Cu toate acestea,…

- Numarul cazurilor de violenta domestica semnalate a crescut de peste doua ori in Rusia in perioada de izolare impusa pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat marti Tatiana Moskalkova, delegata pentru drepturile omului pe langa Kremlin, potrivit AFP."Conform ONG-urilor,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Pandemia de coronavirus a adus dupa sine si o pandemie a stirilor false. In spatele multora dintre ele s-ar afla site-uri apropiate Rusiei. Milioane de postari false referitoare la noul coronavirus circula, in aceste zile, pe platformele de social media din lume, conform…

- Ucraina, Georgia, Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeana au blocat in cadrul Adunarii Generale a ONU rezoluția privind „solidaritatea in lupta impotriva coronavirusului COVID-19, precum și respingerea razboaielor comerciale și a sancțiunilor unilaterale”. Documentul a fost depus de Rusia…

- "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare pana in 30 aprilie inclusiv", a declarat Vladimit Putin, intr-un discurs televizat, adaugand "salariile angajatilor vor fi mentinute". Aceasta masura, in vigoare din 28 martie in Rusia, "a permis sa se castige timp", dar "varful epidemiei in lume…

- Serghei Verșinin, adjunct al ministrului rus de Externe, s-a intalnit vineri cu Deborah Bronnert, ambasadorul britanic la Londra, pentru a discuta despre inițiativa Moscovei de a organiza un summit al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, anunța MEDIAFAX."Cei doi oficiali…

- Turcia a ucis 21 de militari sirieni si a distrus piese de artilerie, ca represalii fata de uciderea a doi militari turci in regiunea Idleb, au declarat vineri surse din cadrul Ministerului turc al Apararii pentru agentia oficiala turca de presa Anadolu, relateaza Reuters. Un armistitiu incheiat…

- Conservatorii din Iran par favoriți, potrivit primelor rezultate ale alegerilor parlamentare publicate sâmbata, un avans favorizat de o probabila rata redusa de participare, dupa descalificarea a mii de candidați, scrie AFP.Alegerile au avut loc vineri într-un context de recesiune…