Mattia Zacagni (24 de ani), mijlocașul celor de la Hellas Verona, echipa din Serie A, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. „Zacagni si coechipierii sai sunt in autoizolare, acasa, pana pe 25 martie. Mattia se simte bine acum, dupa ce in urma cu cateva zile a acuzat stari febrile", a anunțat clubul, prin intermediul site-ului oficial. Pandemia de coronavirus, inca o victima in Serie A Zacagni devine astfel primul fotbalist al Veronei care contacteaza coronavirusul. ...