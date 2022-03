Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații din țara noastra propune ridicarea unor restricții impuse pana acum de pandemia de coronavirus ca urmare a scaderii numarului de cazuri noi și a faptului ca aproape jumatate dintre paturile de la terapie intensiva sunt libere. Autoritațile estimeaza menținerea unui trend descendent…

- Alexandru Rafila a facut recent un anunț pozitiv, care a adus zambetul pe buze populației din Romania. Fara a se sfii, ministrul Sanatații a preconziat cand ar urma sa se termine pandemia de Coronavirus. Iata declarațiile de ultim moment facute de acesta, dar și ce se intampla cu restricțiile!

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, aproape de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus. Ideea construirii unei astfel de case i-a venit lui Schall dupa o excursie in Austria…

- Las Fierbinți, cel mai urmarit serial de televiziune romanesc, se intoarce in an aniversar cu un nou sezon de tot rasul. Pe 9 februarie, Celentano, Bobița, Dorel, Firicel , Giani și Aspirina revin cu noi aventuri din satul fictiv ”Las Fierbinți”, de doua ori pe saptamana (zilele de miercuri și joi ale…

- Creșterea prețurilor la energie a generat un adevarat șoc in economie, iar impactul inflaționist il vom simți și mai puternic in 2022. Potrivit estimarilor Frames, valul de scumpiri va afecta atat companiile cat și populația, cel mai puternic din al doilea trimestru. Cum arata anul 2022 ,,Compensarile…

Consiliul Județean Cluj a aprobat darea in administrare catre patru spitale clujene a 57 de echipamente medicale ultramoderne. Dotarile au fost livrate la trei dintre spitalele care funcționeaza in...