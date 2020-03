Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Politia germana a inceput luni dimineata controalele la frontierele sale cu cinci tari, printre care Franta, masura prin care se va reduce masiv numarul intrarilor in cadrul luptei contra epidemiei cauzate de coronavirus, transmite AFP. De la ora locala 08:00 (07:00 GMT), vehiculele venind…

- Politia germana a inceput luni dimineata controalele la frontierele sale cu cinci tari, printre care Franta, masura prin care se va reduce masiv numarul intrarilor in cadrul luptei contra epidemiei cauzate de coronavirus, transmite AFP potrivit Agerpres. De la ora locala 08:00 (07:00 GMT), vehiculele…

- Antrenorul Ion Geanta e de 40 de ani in Germania și din 2017 la o academie din Gladbeck, unde a adus și cațiva tineri jucatori romani. Pandemia de coronavirus le-a schimbat insa programul. Europa tremura sub presiunea tot mai mare a pandemiei cu SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, iar…

- Statul Islamic ii sfatuieste pe membrii sai sa nu calatoreasca in Europa, sa se fereasca de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus si ii instruieste cum sa evite raspandirea virusului, relateaza Politico care citeaza Homeland Security Today.

- Pandemia de coronavirus a intrerupt majoritatea competițiilor sportive din Europa. Au aparut primele ligi care au decis inchiderea sezonului și acordarea trofeului de campioana. Zalgiris Kaunas a devenit campioana Lituaniei la baschet, Fribourg Olympic a obținut titlul in Elveția, iar Dnipro a fost…

- Din problema medicala de maxima urgenta, epidemia de coronavirus deschide portile unor foarte grave dileme de securitate pe plan national, continental si mondial. Sunt acum puse la incercare, in conditii exceptionale si sub o uriasa presiune generata de opinia publica, marile planuri de securitate si…

- Dupa Italia, noul coronavirus se propaga in prezent in restul Europei, starnind teama si fortand autoritatile sa ia masuri de prevenire a extinderii epidemiei. Mai multe tari europene, printre care Austria, Elvetia, Croatia sau Grecia au confirmat primele cazuri de infectare, cele anuntate de aceste…