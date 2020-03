Stiri pe aceeasi tema

- Noi bilanturi si masuri: ultimele evolutii ale pandemiei de Covid-19 si consecintele sale in lume. Mai mult de 175.530 de cazuri de infectari si peste 7.000 de morti au fost inregistrati luni in 145 de tari, potrivit AFP.

- Frontierele se inchid una dupa alta, transmit corespondenții agențiilor internaționale de presa. Aproape 100 milioane de europeni sunt in izolare. Liderii europeni iau masuri tot mai drastice, in incercarea de a opri propagarea epidemiei cu Covid-19. Luni, Spania a decis sa-și inchida frontierele. Militarii,…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- Pandemia de coronavirus care a afectat lumea, in special China și Italia, are implicații și in producția de mașini a celor de la Ferrari. Compania Ferrari a anunțat ca va inchide temporar fabricile de la Maranello și Modena. „Decizia este pentru binele angajaților. Am luat aceasta hotarare din respect…

- Pandemia de coronavirus ii provoaca durere sufleteasca lui Cesare Prandelli, antrenrul cu care Adrian Mutu a lucrat la Fiorentina. Fostul selecționer al Italiei a marturisit ca a piedut mai multe persoane dragi, din cauza COVID-19."Am pierdut prieteni, din cauza acestui virus, este groaznic", a declarat,…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…

- Pandemia afecteaza o intreaga lumeDaca o boala nu se raspandeste doar la nivel regional, ci ajunge sa afecteze tari si continente intregi, atunci specialiștii vorbesc despre o pandemie. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pandemiile sunt provocate mai ales de agenti patogeni noi sau de noi tipuri…

- Pandemia afecteaza o intreaga lumeDaca o boala nu se raspandeste doar la nivel regional, ci ajunge sa afecteze tari si continente intregi, atunci specialiștii vorbesc despre o pandemie. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pandemiile sunt provocate mai ales de agenti patogeni noi sau de noi tipuri…