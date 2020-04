Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a crescut cu 122 in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 2.945, au comunicat marti autoritatile sanitare in buletinul zilnic.Institutul National de Sanatate Publica (RIVM) a raportat totodata ca bilantul cazurilor de infectare…

- Autoritațile transmit ca inca doua persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, numarul total al deceselor urcand, miercuri, la 207. Este vorba despre un barbat de 67 de ani din Hunedoara și despre unul de 63 de ani din Alba, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate,…

- Compania TAROM anunța suspendarea curselor aeriene catre Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Germania pana spre sfarșitul lunii aprilie, din cauza pandemiei cu coronavirus. "In...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca trei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Toate cele trei victime anunțate azi sunt femei in varsta care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Una dintre victime este o femeie 71 ani din Arad cunoscuta cu…

- Numarul deceselor provocate de focarul de coronavirus in Portugalia a crescut cu 40% in decurs de 24 de ore, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Cele mai recente cifre oferite de Serviciul National de Sanatate portughez (SNS) au confirmat 17 noi decese,…

- Pandemia de Coronavirus din Italia ia amploare dupa ce autoritațile au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore, ceea ce duce la depașirea numarului total de decese fața de China, țara din care a izbucnit virusul. Numarul total de decese din Italia a ajuns la 3.405, in condițiile in care autoritațile…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat miercuri seara ca bilantul epidemic este de 2.978 de morti in Italia, iar…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…