- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a explicat ca "atata timp cat lumea nu intelege sa se vaccineze, virusul va circula și va capata noi valente si va face noi mutatii, iar alte noi mutatii vor face apanajul altor valuri".

- Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de sanatate publica din Senat, susține ca pandemia de COVID-19 nu se incheie cu valul 4, ci urmeaza alte cel puțin doua valuri de acum incolo. „Nu este problema daca vine sau nu al patrulea val, pentru ca al patrulea val este in momentul de fața in fața noastra.…

- Conform ultimelor declarații ale ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, valul patru al pandemiei de coronavirus ii va afecta in cea mai mare masura pe cei nevaccinați, fiind principalele ținte ale SARS-CoV-2. Așadar, ministrul Sanatații a afirmat ca cei care s-au imunizat deja impotriva virusului au…

- In acelasi timp insa, interesul populatiei pentru vaccinare scade semnificativ pe zi ce trece. Ieri, putin peste 29 de mii de persoane s-au imunizat si doar 12 mii cu prima doza. Coordonatorul campaniei nationale, Valeriu Gheorghita a precizat ca este importanta completarea schemei de vaccinare in prevenirea…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița a vorbit despre finalul pandemiei in Romania. Intrebat, intr-o emisiune televizata, cand crede ca se va reveni la viața normala, doctorul Gheorghița a spus: “Eu sper cat mai repede. Daca ma intrebați de o luna…