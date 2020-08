Pandemia de coronavirus ne va afecta timp de decenii! Avertismentul OMS

Stiri pe aceeasi tema

- Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra modului in care evolueaza pandemia de coronavirus, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), avertizand asupra iluziei ca oamenii ar fi mai protejati vara, relateaza agerpres.ro.

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis, sambata, un avertisment urgent in care se specifica faptul ca pandemia de COVID-19 „nu este sub control”. Mai mult, ”situația se inrautațește”, spune OMS, citat de site-ul de știri Extra.ie. Directorul general al OMS, docorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvaluit…

- Africa a inregistrat peste o jumatate de milion de infectari cu noul coronavirus, multe tari de pe acest continent confruntandu-se cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri COVID-19, a precizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza New York Times și Agerpres.Pana in prezent,…

- Pandemia de coronavirus nu s-aincheiat, iar in realitate, virusul se raspandește accelerat, aspus directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații.Multe țari au inregistrat progrese in lupta impotriva COVID-19,dar la nivel global pandemia este in expansiune, a spus TedrosAdhanom Ghebreyesus.Pandemia…

- Numarul noilor cazuri de coronavirus este in crestere in Europa, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii care a atras atentia asupra starii sistemului de sanatate, aflat deja sub presiune, daca aceasta recrudescenta post-izolare nu este controlata, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Saptamana…

- Vestile bune din Europa nu trebuie sa creeze iluzii, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care subliniaza ca, la nivel mondial, pandemia covid-19 nu da inapoi, ci „continua sa accelereze”, relateaza AFP.

- Desi situatia din Europa se amelioreaza, Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, pe plan global, situația se agraveaza. Peste 100.000 de noi cazuri au fost inregistrate, zilnic, in noua din ultimele 10 zile.

- Ieri, pandemia declansata de noul coronavirus a atins un nou prag psihologic, in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate pe plan mondial a depasit 5 milioane, dupa ce rata de infectare a crescut in America Latina, iar situatia a inceput sa se amelioreze in Europa si in Statele Unite,…