Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz se pregateste sa aduca pe lume al doilea copil, insa se confrunta cu probleme serioase, data fiind situatia creata de izbucnirea epidemiei de coronavirus. Dana Rogoz le-a transmis urmatorilor ei ca ii este teama sa nu se infecteze cu coronavirus si astfel sa puna in pericol si sanatatea…

- Ei, așa sa te tot antrenezi! Diana Stejereanu, profa de sport de la Neatza cu Razvan și Dani, ne-a demonstrat ca in doi e mereu mai frumos! Cum arata antrenamentul in cuplu, pe timp de izolare?

- Dani Oțil, Ramona Olaru, Razvan Simion și Catalin Oprișan se intrec in cel mai tare mic dejun. Gașca vesela de la Neatza prepara fiecare ideea lui de mic dejun. Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a pregatit a un mic dejun din oua, castraveți murați, carnați.

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat, joi, la rubrica „Smiley News", de la „Neatza cu Razvan și Dani”, un clip cu o hora romaneasca adaptata, „perfecta” in contextul pandemiei de coronavirus.

- Acesta considera ca actualele masurile de combatere luate sunt facute pentru a obține timp inainte de un alt val al pandemiei.Takeshi Kasai, directorul regional pentru Pacificul de Vest al OMS, a mai afirmat ca riscul de transmitere in regiune nu va disparea.”Lasa-ma sa fiu clar. Epidemia este departe…

- Diana Stejereanu și Ramona Olaru au oferit publicului o noua metoda de antrenament in casa, in perioada carantinei cauzata de criza COVID-19. +1 FOTO In cadrul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, Ramona, asistenta TV, și Diana, personal trainer, au folosit sulul de hartie igienica pentru un exercițiu…

- Primarul Catalin Cherecheș și Primaria Baia Mare a lansat platforma de comunicare Protejam Baia Mare -in cazul unor urgențe sau probleme privind pandemia cu noul tip de Coronavirus ! Ieri, 16.03.2020, in cadrul unei conferințe de presa on-line, primarul Catalin Cherecheș a transmis comunitații faptul…

- Nici Dani nu a scapat fara sa fie luat la "roast". Deși iubita sa, Gabriela, nu a fost prezenta, Ramona s-a descurcat de minune, astfel ca micile glumele nu au contenit la adresa lui Oțil. Glumele adevarate, desigur!