Pandemia de coronavirus, ignorată la Coțofenii din Față Grupuri de persoane care lucreaza la gardurile pentru imprejmuirea unei case, oameni care merg cu caruța, copii care zburda pe ulițe. Aceasta este imaginea din aceste zile pe unele strazi din comuna Coțofenii din Fața, reclamata de unii cetațeni ai comunei, care spun ca cei care lucreaza acum de zor in curte, dar și in afara, și socializeaza, sunt cetațeni veniți din strainatate și care nu respecta mai deloc restricțiile specifice starii de urgența. Localnicii se vad neputincioși in fața valului de activitate Zilele insorite din weekendul trecut i-au scos din case, și chiar din curte, pe unii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

