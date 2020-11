Stiri pe aceeasi tema

- Județul Brașov a intrat de astazi sub cod roșu COVID-19, ca urmare a depașirii incidenței de 3 cazuri la mia de locuitori. La nivel national, Romania a depașit pragul de 5000 de cazuri de infectari in 24 de ore. In acest context, liderul social-democraților brașoveni reacționeaza dur la adresa guvernului…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro si 20 de euro, a spus Alexandru Rafila. Primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului 2020. Raed Arafat: Autoritatile fac pregatiri pentru administrarea si distribuirea viitorului vaccin anti Covid-19. Raed Arafat: E posibil ca peste zece zile…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania vor fi livrate primele doze. Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, a spus…

- Intrebat de jurnaliști daca se impune amanarea alegerilor parlamentare care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, președintele Romaniei Klaus Iohannis a afirmat ca deocamdata nu a rezultat aceasta nevoie. „Nu se poate discuta despre un aunumit numar de cazuri. Daca INSP ne spune ca din acest moment…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- Pandemia de coronavirus in Romania a dat planurile peste cap multora in toate aceste luni, insa iata ca nici in iarna nu vom scapa de virusul din China. Alexandru Rafila a spus cum va evolua!

- Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania, a declarat in urma cu o saptamana ca pentru copii noul coronavirus nu reprezinta un pericol. "Copiii nu sunt in pericol in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus. Marea lor majoritate fac forme inaparente sau fac forme foarte usoare de…

- BILANT CORONAVIRUS 4 SEPTEMBRIE 2020. Alte 1.339 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 25.177de teste efectuate. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 92.595 , potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima…