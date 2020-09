Stiri pe aceeasi tema

- Creștere alarmanta a numarului de noi imbolnaviri cu coronavirus in Timiș: in ultimele 24 de ore au fost confirmate 107 de noi cazuri. In țara, de ieri pana astazi au fost inregistrate 1189 de noi cazuri și 37 de decese.

- Verificari ale autoritaților in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun. Polițiștii, jandarmii și pompierii au verificat peste 130 de societați comerciale numai in ultimele 24 de ore pentru a vedea daca sunt respectate masurile de raspandire a noului tip de coronavirus.…

- Mai multe localitați din Timiș inregistreaza o rata a infectarii cu coronavirus cu mult peste medie. Calculul se face in funcție de numarul de cazuri la mia de locuitori. Primul loc este ocupat de orașul Faget care o rata de 7,37, aici fiind inregistrate 79 de cazuri de COVID 19, din care 56 active,…

- Controale ale polițiștilor impreuna cu colegii din MAI, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate pentru a vedea daca sunt respectate regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Au fost aplicate sancțiuni.

- 1.112 cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus la nivel național sunt raportate in ultimele 24 de ore de catre Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 38 au fost inregistrate in județul Timiș. Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate…

- 7.204 teste, atatea au fost efectuate in ultimele 24 de ore, iar situația este una ingrijoratoare. 994 de noi cazuri au fost depistate, in timp ce 36 de... The post Coronavirus, 21 iulie 2020. 994 de cazuri noi, 36 de morți in ultimele 24 de ore. 43 de cazuri noi in Timiș. Urmeaza doua saptamani dificile,…

- Tot mai mulți angajați din industria alimentara sunt depistați pozitiv la coronavirus. Dupa focarul de la compania Smithfield, din județul Timiș (93 de persoane), a izbucnit un nou focar. De data aceasta in Vaslui, unde 59 de cazuri au fost confirmate in randul angajaților unui abator de pui.Citește…

- Sute de localnici au participat, ieri, la inaugurarea cu fast a terenului de fotbal din comuna Liebling, județul Timiș, fara sa respecte niciuna dintre regulile impuse de autoritați prin instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul țarii, de distanțare sociala sau protecție. In noile imagini obținute…