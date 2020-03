Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 ”ameninta intreaga omenire”, a avertizat miercuri secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a lansat un ”plan de raspuns umanitar mondial” - pana in decembrie - si un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP.

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.

- Pandemia de coronavirus a omorat peste 9.020 de oameni in intreaga lume, conform unui bilant alcatuit de AFP, joi. Joi, la ora 11.00 GMT erau inregistrate 9.020 de decese, in Europa (4.134) si Asia (3.416). Prin urmare, Europa este continentul in care pandemia progreseaza cel mai rapid, noteaza AFP.…

- Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150- in ultima saptamana, autoritatile din domeniul sanatatii au incercat sa ofere indicii care sa ajute la combaterea raspandirii bolii. Pandemia de coronavirus a provocat moartea a 475 de persoane in Italia in ultimele 24…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…

- O analiza realizata de CNN arata ca aceasta pandemie de coronavirus pare sa scoata tot ce este mai rau in ființa umana, zilnic fiind raportate cazuri de violența in spațiile publice: magazine, pe strazi. Potrivit analizei realizate de CNN, pandemia de coronavirus are efecte alarmante și in comportamentul…

- Statul Islamic ii sfatuieste pe membrii sai sa nu calatoreasca in Europa, sa se fereasca de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus si ii instruieste cum sa evite raspandirea virusului, relateaza Politico care citeaza Homeland Security Today.

- Toate persoanele infectate cu noul coronavirus din peste 30 de țari unde, au calatorit in Italia. Cu aproape 3.800 de persoane infectate cu noul coronavirus și 148 de morți, Italia este inima epidemiei de coronavirus din Europa, informeaza CNN .