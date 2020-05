Pandemia de coronavirus afectează sistemele de observaţie meteorologică (ONU) Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat joi ingrijorarea cu privire la impactul pandemiei de COVID-19 asupra sistemelor de observatie utilizate pentru a prezice fenomenele meteorologice, precum uraganele, mai ales din cauza reducerii semnificative a traficului aerian, care limiteaza colectarea de informatii, relateaza AFP. Sistemul global de observatie al Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM) sta la baza tuturor serviciilor si produselor meteorologice si climatologice oferite de tari cetatenilor lor. Exista de obicei 30 de sateliti meteorologici, 200 de sateliti de cercetare, peste 10.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o rețeta unica de pleșcavița, așa au inceput cei doi afacerea. Brigitte se ocupa personal de prepararea acesteia. Afacerea aparținea chiar soțului acesteia Florin și avea un capital social de numai 200 lei. Citeste si: Declaratii fara perdea. Cu cati barbati a facut amor Brigitte Sfat in…

- Jennifer Lopez nu se mai marita din cauza epidemiei Pandemia de Coronavirus afecteaza intreaga populatie. Nu doar oamenii obisnuiti, ci si vedetele au planurile date peste cap in aceasta perioada grea. Jennifer Lopez a intrat zilele acestea, prin video call, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres.…

- Donald Trump si probabilul sau adversar democrat in alegerile prezidentiale, Joe Biden, au discutat la telefon ”amical” despre pandemia noului coronavirus care afecteaza dur Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Am apreciat discutia, sper ca si el”, a declarat presedintele american…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa afecteze pana și prognoza meteo. Din cauza Covid-19 sunt este diminuat fluxul de date necesare pentru realizarea unor prognoze meteorologice. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, citata de Știrile ProTV , avioanele comerciale sunt o sursa importanta de masurare…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut semnificativ in martie, din cauza reducerii cererii, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) si a declinului pretului la titei, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Multi dintre elefantii folositi in sectorul turistic din Thailanda risca sa ramana fara hrana, sa fie vanduti unor gradini zoologice sau exploatati pentru a transporta ilegal lemn, pe fondul scaderii dramatice a numarului de vizitatori in aceasta tara din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Starea de urgența decretata in Romania privind pandemia de coronavirus a afectat din plin industria hoteliera din țara noastra. 10% dintre hotelurile existente in Romania s-au inchis deja in aceasta perioada din cauza lipsei de clienți. Iar profit.ro anunța ca in saptamanile urmatoare iși vor pune lacatul…

- Pandemia de coronavirus o afecteaza și pe Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA. Antrenorul Artemon Apostu-Efremov a dezvaluit programul pe care il urmeaza cea mai valoroasa jucatoare de tenis din Romania in aceste zile incerte."Pentru moment, pastram partea de izolare, lucrurile s-au petrecut destul…