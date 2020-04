Pandemia de coronavirus a ucis cel puţin 80 de mii de persoane Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP.



Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 192 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei.



Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real de infectii, un numar mare de tari testand doar acele cazuri care necesita ingrijiri spitalicesti. Dintre aceste cazuri, cel putin 257.100 sunt acum considerate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

