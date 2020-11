Pandemia de coronavirus a pus la pământ rafinăriile de petrol din întreaga lume. Ce urmează pentru Europa Mai multe companii petroliere au fost afectate grav de pandemia de coronavirus, motiv pentru care au decis sa iși inchisa permanent rafinarii din Asia și America de Nord, iar unitați din Europa ar putea sa aiba aceeași soarta, din cauza perspectivelor incerte de redresare a cererii pentru combustibil, dupa ce pandemia a taiat din consum. Conform Reuters, inițial, pandemia a taiat cererea de combustibil cu 30% iar procesatorii de țiței au ținut temporar inactive unele rafinarii. Insa consumul nu s-a intors la nivelurile dinaintea pandemiei, iar oamenii ar putea calatori mult mai puțin in aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

