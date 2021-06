Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lui 2021, in lume urmeaza sa se inregistreze cu 75 de milioane de locuri de munca mai putine decat daca pandemia – care a aparut in China – nu ar fi avut loc. La sfarsitul lui 2022, aceste pierderi nu vor fi recuperate, cand urmeaza sa se inregistreze cu 23 de milioane de locuri de munca…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 3,54 de milioane de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi masuri, noi bilanturi si evolutii marcante ale epidemiei la nivel mondial, relateaza News.ro. VACCINARE LARGITA IN FRANTA Intreaga populatie majora a Frantei se poate vaccina incepand…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg . Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi.Statele Unite…

- Johnson & Johnson a inceput luni livrarea in țarile Uniunii Europene a vaccinului sau contra Covid-19, administrat intr-o singura doza, a declarat un europarlamentar german, potrivit agenției Reuters.Inițial, compania intenționa sa demareze livarile de doze din UE la inceputul lunii aprilie, dar a amanat…

- Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul digital de vaccinare pana la targul de turism de la Madrid, din mai. Vicepresedintele Comisiei Europene: Cine doreste sa circule prin Europa si nu are „pașaport COVID” „mai bine sa nu porneasca la drum” Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul…

- Mesajul DSU vine in urma protestelor din ultimele doua zile dupa ce duminca, 28 martie 2021, au intrat in vigoare restricții dure de circulație pe timp de noapte. Proteste anti-restricții. Regulile in pandemie, SFIDATE de mii de romani - Tensiuni in Piața Victoriei: maști ARSE, petarde și sticle aruncate…

- Pe masura ce guvernele fac eforturi pentru a limita raspandirea noilor tulpini din ce in ce mai contagioase ale virusului Covid-19, industria turismului spera la o redresare economica. Cu toate acestea, „permisele de calatorie” sau „pașapoartele de vaccin” nu sunt suficiente in relansarea turismului…