Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat duminica peste 82.000 noi cazuri de COVID-19 in intreaga lume, ridicand numarul total la nivel global la 1.133.758 de cazuri, in timp de numarul deceselor a ajuns la 62.884, cu 5.799 mai mult decat in ziua precedenta, relateaza EFE. Pandemia afecteaza…

- Ziarul Unirea COVID-19 in lume: Mai mult de 30.000 de decese la nivel global. Numarul de infecții se apropie de 700.000 Pandemia de COVID-19 a provocat decesul a 30.003 persoane in lume, dintre care doua treimi in Europa, de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP,…

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis mai mult de 20.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant realizat de AFP care citeaza date oficiale miercuri, la ora 17.00 GMT, anunța news.ro.In total, 20.334 de decese au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa (13.581). Citește…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 9.000 de oameni in intreaga lume, conform unui bilant alcatuit de AFP, joi, pe baza informatiilor oficiale.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici Joi, la ora 11:00 GMT au fost recenzate…

- Noi bilanturi si masuri: ultimele evolutii ale pandemiei de Covid-19 si consecintele sale in lume. Mai mult de 175.530 de cazuri de infectari si peste 7.000 de morti au fost inregistrati luni in 145 de tari, potrivit AFP.