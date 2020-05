Stiri pe aceeasi tema

- 4 ventilatoare pulmonare la 12 milioane de oameni. OMS se teme ca in țarile mai sarace pandemia ar putea provoca un dezastruAfrica gazduieste peste 1.2 miliarde de suflete, dar este, potrivit OMS, cel mai nepregatit continent pentru a se lupta cu pandemia de coronavirus, relateaza Mediafax.…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 150.000 de oameni in toata lumea, dintre care aproape doua treimi in Europa de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant al AFP, potrivit news.ro.In total, 150.142 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.207.730…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 140.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi, la ora 18:00 GMT, potrivit Agerpres.Citește AICI cine ar putea ramane fara…

- SUA le-au cerut vineri cetatenilor americani aflati in Japonia sa revina in tara sau sa fie pregatiti sa ramana pe teritoriul japonez pe o perioada nedeterminata in contexul unei potentiale cresteri a numarului cazurilor de COVID-19, transmite Reuters. ''Daca cetateni ai nostri doresc sa se…

- Pandemia de coronavirus cu care se confrunta intreaga planeta a afectat chiar și prognozarea evenimentelor climatologice. Astel, datele necesare pentru realizarea unei prognoze, scad semnificativ.

- Pandemia de coronavirus va incetini considerabil creșterea economica a Chinei, dar și a altor state asiatice, iar milioane de oameni risca sa fie aruncați in saracie, a avertizat Banca Mondiala, scrie digi24.ro.

- Sute de mii de lucratori migranți au pornit in calatorii lungi, pe jos, pentru a ajunge acasa, in una dintre cele mai mari migrații din istoria moderna a Indiei dupa ce carantina decretata de premierul Narendra Modi i-a lasat fara adaposturi și locuri de munca, noteaza New York Times.Cu fabricile…

- Vremea frumoasa i-a scos din case pe multi bucuresteni in ciuda avertismentelor autoritatilor de a sta in case pentru a evita raspandirea noului coronavirus. Cel mai mare parc din Bucuresti, Herastrau, a fost luat cu asalt de oameni in plina stare de urgenta generata de noul coronavirus.Raed Arafat,…