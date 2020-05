Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane în lume de la apariţia în decembrie în China Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale, anunța news.ro. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari si teritorii de la debutul epidemiei. Acest numar de cazuri diagnosticate nu relecta decat o parte a numarului real de contaminari, multe tari netestand decat cazrule care necesita spitalizare. Printre aceste cazuri, cel putin 1.340.700 sunt in prezent considerate vindecate. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 180.000 de persoane in lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in Chian, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, anunța news.ro.In total, 180.289 de decese au fost inregistrate in lume pentru…

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la aparitia noului coronavirus in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de France Presse pornind de la surse oficiale pina duminica, scrie Agerpres. Peste 2.334.130 de cazuri de infectare au fost diagnosticate oficial…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 150.000 de oameni in toata lumea, dintre care aproape doua treimi in Europa de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant al AFP, potrivit news.ro.In total, 150.142 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.207.730…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China. Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 192 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP. Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 192 de tari si teritorii…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP.Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 192 de…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 30.003 persoane in lume, dintre care doua treimi in Europa, de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, care citeaza surse oficiale.