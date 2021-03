Stiri pe aceeasi tema

- 5.869 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 37.000 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana sambata, pe…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 900.858 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 3.743 in ultimele 24 de ore, conform celei mai recente raportari a Grupului de Comunicare Strategica.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) va anunța bilanțul actualizat,…

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 38.000 de teste, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate6.389.800de teste RT-PCR și463.418 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.983 de teste RT-PCR (18.881 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.102 la cerere)…

- DSP BN a anunțat 19 cazuri noi de COVID, depistate la noi in județ. Numarul cazurilor active este de 223. In contextul pandemiei, in ultimele 24 de ore a fost declarat și un deces. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului, s-au inregistrat 19 cazuri noi de COVID și un deces, conform raportarii DSP…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.449.538 de teste RT-PCR și 121.305 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.801 teste RT-PCR (4.033 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.768 la cerere)…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 703.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 2.878 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe Pana ieri,…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei, dintre care 2.745 de cazuri noi. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…