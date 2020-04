Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre principalele intrebari pe care și le pun romanii in aceasta perioada a restricțiilor de calatorie este cum iși pot recupera banii pentru biletele de avion platite pentru curse ulterior anulate.

- Grupul Neiman Marcus se pregateste sa solicite protectia impotriva falimentului inca din aceasta saptamana, devenind primul mare operator de magazine de imbracaminte din SUA care a cedat la caderea economica din cauza epidemiei de coronavirus, au informat surse din cadrul companiei, potrivit ReutersCitește…

- Compania Blue Air solicita statului un credit temporar de 42-45 de milioane de euro pentru a putea rezista crizei financiare generate de pandemia de coronavirus , scrie Hotnews.roReprezentanții companiei spun ca, anual se platesc taxe și impozite de 100 de milioane de lei, dar ca actuala situație ar…

- Alberto Paleari (27 de ani), portarul italian de la Cittadella din Serie B, spune ca nu toți fotbaliștii pot renunța la salarii, precum Cristiano Ronaldo (35 de ani). Pandemia de coronavirus a inceput sa puna presiune financiara pe tot mai multe cluburi de fotbal. Daca unii jucatori au acceptat reducerea…

- Compania aeriana Flybe urmeaza sa intre in faliment in cateva ore, punand 2.000 de locuri de munca in pericol, dupa ce cautarile pentru sprijin financiar au eșuat, anunța BBC.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Royal Jordanian Airlines a suspendat incepand de miercuri zborurile intre Amman si Roma pana la noi ordine, a anuntat compania intr-un comunicat postat pe site-ul sau, relateaza Reuters.In comunicat se mai precizeaza ca Royal Jordanian Airlines si-a consolidat mai multe zboruri catre destinatii…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Mediafax.Potrivit site-ului…

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…