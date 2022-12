Pandemia COVID a mutilat economia Chinei. Cercetările arată că o pierdere atât de masivă este rar recuperată pe termen lung Impactul economic pe termen lung este probabil legat de nesiguranta provocata de schimbarile de politica, ce a afectat investitiile locale si straine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Guvern: Nou proiect de lege care reglementeaza organizarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE: Nou proiect de lege care reglementeaza organizarea…

Stiri pe aceeasi tema

- Trei astronauți au decolat marți spre stația spațiala chineza aproape finalizata, marcand inceputul prezenței pe termen lung a Chinei in spațiu, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO prevede majorarea punctului de pensie de la 1.586 la 1.785 lei, precum și fixarea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a indemnizatiei sociale pentru pensionari la cuantumul de 1.125 lei. Fii la curent…

- Proteste violente par sa fi izbucnit vineri seara in orașul Urumqi din nord-vestul Chinei. Se pare ca oamenii sunt revoltați de faptul ca restricțiile COVID au ingreunat intervenția in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc. Mai multe persoane au murit, dar autoritațile neaga acuzațiile. Fii…

- Presedintele Federatiei asiatice de rugby (Asia Rugby) si-a prezentat personal scuzele, marti la Hong Kong, dupa ce un cantec pro-democratic a fost intonat in locul imnului national chinez inaintea unui meci de rugby in VII in Coreea de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca daca unitatile sanitare plateau 300.000 de lei pe utilitati, iar acum platesc un milion, trebuie sa existe un mecanism de compensare pentru a-si pastra intact bugetul pentru interventii medicale, pentru investigatii si tratament, relateaza News.ro.…

- Presedintele chinez Xi Jinping este pregatit de al treilea mandat in fruntea țarii si va deveni cel mai puternic lider al Chinei, de la Mao Zedong, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Trei Hotarari de Guvern, prin care se creeaza cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investitii ce vizeaza zona montana, au fost adoptate, miercuri, de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat de presa. Fii la curent…

- Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…