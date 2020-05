Pandemia coronavirus amenință viitorul Zonei Euro, avertizează Comisia Europeană Pandemia coronnavirus amenința viitorul Zonei Euro, creând divizuni economice uriașe între cele 19 state membre în timpul a ceea ce se așteapta a fi cea mai grava recesiune de la Marea Depresiune, avertizeaza Comisia Europeana, potrivit The Guardian.



Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a avertizat ca exista o nevoie urgenta de a combate inevitabila exacerbare a diviziunilor sociale și economice, pe masura ce statele membre vor ieși din carantina și criza economica fara precedent la viteze diferite.



Este așteptat ca economia Zonei Euro sa se contracte…

Sursa articol: hotnews.ro

