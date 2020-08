Pandemia, combătută cu spălătorul de pe vremea bunicii In plina pandemie de COVID-19, Ministerul Sanatatii relaxeaza conditiile pe care scolile trebuie sa le indeplineasca pentru a primi autorizatie sanitara. Apa curenta nu mai este obligatorie, fiind suficiente apa potabila la dozator si igienizarea mainilor la spalatorul de pe vremea bunicii. Asta in contextul in care un studiu nou facut de americani arata ca tinerii si copiii pot transmite virusul si timp de trei saptamani, fara sa aiba simptome. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENT… Elevii din judetul Vaslui vor intra in scoala pe 14 septembrie doar daca parintii lor semneaza o declaratie pe propria raspundere, altfel nu sunt primiti la ore. Decizia se regaseste in Ghidul pentru reluarea scolilor, elaborat de Ministerul Sanatatii si incurajeaza parintii sa participe la…

- Vremea rea a potolit spiritele pe litoral. Se anuntau plaje ticsite in cel mai aglomerat weekend al acestei veri, insa ploaia i-a tinut pe mai multi dintre cei peste 130.000 de turisti de pe litoral in camerele de hotel. Sambata, plajele au aratat ca la inceputul lunii iunie.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca va sprijini 23 de noi proiecte de cercetare cu 128 de milioane euro ca raspuns la pandemia de coronavirus in curs, arata un comunicat de presa al institutiei. Finantarea pusa la dispozitie prin programul de cercetare si inovare al UE Orizont 2020 face parte din…

- Președintele Romaniei a facut un anunț important pentru toți elevii. Noul an școlar va incepe in 14 septembrie, iar elevii vor merge efectiv la școala. Se iau in calcul trei scenarii in funcție de numarul bolnavilor din fiecare localitate. Decizia de a inchide școlile și mutarea cursurilor online aparține…

- Numarul persoanelor decedate de COVID-19 in Iran a fost aproape triplu fata de cifra anuntata de guvernul de la Teheran, potrivit unei investigatii a serviciului in limba persana a postului BBC, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura de teatru! Ministerul Justiției susține…

- CHIȘINAU, 25 iul - Sputnik. Astazi s-au inregistrat 345 de cazuri noi de COVID-19, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Asta dupa ce au fost procesate 1980 de teste. Un singur caz este de import din Afganistan, iar restul sunt cu transmitere locala. © Ruptly Testarile vaccinului…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNMB) si Federatia Romana pentru Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (FRDNBM) atrag atentia celor aproximativ 800.000 de persoane diagnosticate cu diabet de tip 2 in Romania…

- Chiar daca este meticuloasași necesita timp indelungat de pregatire și preparare, rețeta de dulceața de nuci verzi este cea mai apreciata, dovada prețul mare la raft. Dar orice gospodina poate prepara in casa dulceața de nuci verzi dupa rețeta tradiționala ca pe vremea bunicii.