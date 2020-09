Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a forțat 12 școli din Franța continentala sa se inchida, in timp ce restul celor aproape 60.000 de unitați de invațamant au fost deschise conform planificarii la inceputul anului universitar, noteaza Reuters.Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul Educației, Jean-Michel Blanquer,…

- Producatorul de componente auto Continental anunta un plan de restructurare a 30.000 de joburi la nivel global, scrie agenția de presa Bloomberg. Compania germana are in Romania 20.000 de angajati, fiind de fapt cel mai mare angajator din industria auto locala, inaintea celor de la Dacia Renault și…

- Nissan Motor a avertizat marti ca ar putea inregistra in acest an o pierdere record de 4,5 miliarde de dolari si cele mai scazute vanzari din ultimul deceniu, din cauza pandemiei de Covid-19 care ii afecteaza eforturile de redresare, transmite Reuters, conform news.ro.Al doilea mare producator…

- Criza coronavirusului pare sa fi determinat depașirea varfului de consum al petrolului și intrarea pe o panta descendenta, determinand OPEC sa caute cele mai bune modalitați de a gestiona situația, relateaza Reuters, conform Mediafax.Pandemia a a dus la scaderea consumului zilnic de petrol…

- Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor pe piata imobiliala in trimestrul al doilea, in urma perturbarilor provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters potrivit…

- Preturile petrolului sunt in scadere cu peste 3%, luni, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, din cauza noilor cazuri de infectii cu coronavirus in China si Statele Unite, care maresc probabilitatea ca noile focare de imbolnaviri sa incetineasca redresarea cererii de carburanti, transmite…

- Preturile petrolului sunt in scadere cu peste 3%, luni, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, din cauza noilor cazuri de infectii cu coronavirus in China si Statele Unite, care maresc probabilitatea ca noile focare de imbolnaviri sa incetineasca redresarea cererii de carburanti, transmite…

- Grupul german Continental va recurge la concedieri fiindca vanzarile de masini scad semnificativ, din cauza masurilor adoptate pentru a tine sub control epidemia de Covid-19, scrie Agerpres.Grupul german Continental AG trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui…