- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca este ingrijoratoare situatia abandonului scolar in Romania, iar cifrele erau grave inainte de pandemie. In 2020, unul din patru copii din mediul rural renunta la scoala inainte de a termina gimnaziul. ”Pandemia a amplificat aceste…

- Pandemia de coronavirus va avea efecte devastatoare asupra elevilor. Sorin Cimpeanu a vorbit despre toate aceste aspecte și și-a exprimat totodata și ingrjorarile. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca pierderile educationale sunt foarte mari din cauza pandemiei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat duminica, 16 ianuarie, la Prima TV, ca pierderile educationale sunt foarte mari din cauza pandemiei de COVID-19 si a atras atenția ca se observa o „explozie” a fenomenului de bullying – adica harțuire, intimidare -, dar si o crestere a tentativelor de…

- La inceputul anului viitor, oficialii din domeniul sanatatii intentioneaza sa inceapa discutii serioase despre cum ar putea arata sfarsitul pandemiei si cum vom sti cand vom ajunge la acel punct. Statele Unite ale Americii au trecut prin multe valuri de Covid-19 de-a lungul pandemiei, iar acum exista…

- Circa 66,5% dintre cadrele didactice din invațamantul preuniversitar și peste 30% peste 12 ani s-au vaccinat impotriva coronavirusului, a precizat Sorin Cimpeanu joi intr-o emisiune a Digi24 . Ministrul Educației a subliniat ca in randul elevilor s-a inregistrat o creștere importanta in ultimele doua…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in prezent „se contureaza un prag de vaccinare de 60% in randul personalului școlii”, pentru ca aceasta sa funcționeze cu prezenta fizica incepand de luni...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca scoala va incepe in 8 noiembrie, dar vineri se va anunta in ce fel se vor sustine cursurile, in urma consultarilor cu autoritatile sanitare. Totodata, el a anuntat care vor exista teste de saliva in scolile din toata tara. Un factor care va influenta…