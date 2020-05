Stiri pe aceeasi tema

- de Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare, Deloitte Romania. Acest material reprezinta opinia autorului, și nu poziția Deloitte Romania In ultimele trei decenii, Romania s-a bucurat de o creștere fara precedent. Din 1987, PIB-ul țarii a crescut impresionant, cu 200 de miliarde…

- Liderii G7 au condamnat decizia președintelui SUA de a retrage finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații in plina pandemie de coronavirus, scrie The Guardian. Summitul virtual de joi, 16 aprilie, a fost unul tensionat, in care Donald Trump a fost izolat de restul grupului.SUA sunt principalul finanțator…

- Bulgaria a decis interzicerea temporara a intrarii cetatenilor tuturor tarilor terte pe teritoriul sau prin trecerea frontierei pe cale aeriana, maritima, feroviara sau rutiera, a anuntat sambata Ministerul de Interne bulgar, informeaza BTA, potrivit Agerpres.De asemenea, este suspendata intrarea…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura cu COVID-19 au fost…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,2% in februarie, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, in timp ce Bulgaria si Romania au raportat cel mai semnificativ declin, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Datele…

- Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un acord intre alesii republicani si democrati si care a fost votata cu o zi inainte de Camera Reprezentantilor. Citeste si Primul mort de coronavirus in Marea Britanie. Italia are 148…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) a avizat favorabil, anul trecut, 11.241 de cereri de viza si a gestionat 43.844 de cereri de prelungire a dreptului de sedere temporara, precum si 1.375 pentru sederea pe termen lung a strainilor din state terte. "In domeniul migratiei, in anul 2019, politistii…