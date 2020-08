Pandemia anulează, pe bandă rulantă, tradiţionalele sărbători ale localităţilor prahovene N.D. Pe langa multele efecte negative pe care le-a generat pandemia de la apariția ei, se regasește și imposibilitatea organizarii de manifestari, chiar și in aer liber, la care sa participe un numar mai mare de persoane. In acest caz se regasesc inclusiv tradiționalele targuri ori serbari de ziua localitaților, pericolul de noi imbolnaviri cu noul virus ducand la anularea, pe banda rulanta, a acestor acțiuni inclusiv in Prahova. Pe lista manifestarilor care nu se vor mai organiza anul acesta a fost adaugat și ”BerceniFest 2020”, confirmarea venind, ieri, chiar de la conducerea Primariei Berceni.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

