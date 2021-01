Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a anulat doua manevre militare ce implicau in principal trupe ale NATO din regiunea arctica, pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus, a anuntat marti guvernul norvegian, informeaza Reuters. In jur de 3.400 de militari straini urmau sa ia parte la manevrele Rein I si…

- Rata de reproductie R a virusului SARS Cov 2 a coborat sub 1 in Israel pentru prima data de la debutul cele mai accelerate campanii de vaccinare din lume, sugerand ca epidemia de COVID-19 ar putea incepe sa dea inapoi, a indicat joi guvernul, transmite Reuters. Numarul R a atins 1,3 pe 11 decembrie,…

- Economia Elveției va crește in 2021 dublu fața de un an obișnuit, dupa ce pandemia a bagat in recesiune una dintre cele mai bogate țari ale Europei Economia Elvetiei ar putea creste mai mult decat dublu fata de ratele ei obisnuite in 2021 si 2022, cu un avans al PIB-ului de aproximativ 4% in ambii ani,…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, revine in competitie dupa o lunga pauza provocata de pandemia de coronavirus, urmand sa ia parte la unul dintre turneele WTA care vor avea loc la Melbourne, inaintea startului Openului Australiei, au anuntat joi organizatorii, citati…

- Israelul a intrat, duminica, in ceea ce spera sa fie a treia si ultima sa carantina pentru noul coronavirus si a intensificat vaccinarile la un ritm despre care premierul Benjamin Netanyahu afirma ca ar putea permite iesirea din pandemie pana in luna martie, transmite Reuters.

- Papa Francisc le-a promis luni angajatilor de la Vatican ca niciunul dintre ei nu-si va pierde slujba din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat grav finantele acestui oras-stat, informeaza Reuters. ''Sunteti ceea ce conteaza cel mai mult aici. Nimeni nu va ramane pe dinafara, nimeni…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (20 ani, 7 WTA) s-a recuperat complet dupa operatia la genunchi care a fortat-o sa rateze intreg sezonul 2020 si intentioneaza sa joace la Australian Open, in ianuarie 2021, scrie Reuters potrivit Agerpres. ''Ma simt foarte bine, sunt perfect sanatoasa.…

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea sa reimpuna - incepand de saptamana viitoare si pana la sfarsitul lunii viitoare - o carantina in intreaga Anglie, declara sambata surse guvernamentale pentru Reuters.