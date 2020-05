Pandemia ajunge la muzeu Muzeul din Viena colecteaza sute de obiecte– manuși de protecție, fotografii sau desene realizate de copii –pentru o expoziție dedicata documentarii vieții din timpul coronavirusului pentru generațiile viitoare. In urma apelurilor catre locuitorii Vienei, din 25 martie, muzeul a primit circa 1.800 de contributii sub forma de fotografii și alte artefacte. “Vrem sa vedem cum […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Circa 200 de persoane au participat vineri la o manifestatie neautorizata in centrul Vienei impotriva restrictiilor impuse de guvernul austriac pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19, protestatarii sustinand ca aceste restrictii incalca drepturile fundamentale, desi masurile restrictive

