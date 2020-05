Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de fotbal vor avea dreptul la cinci schimbari de jucatori in timpul meciurilor, dupa reluarea sezonului competițional, pentru a proteja fotbalistii afectati de intreruperea cauzata de pandemia de COVID-19, a decis Federația Romana de Fotbal.

- Echipele de fotbal vor avea dreptul la 5 schimbari de jucatori in timpul meciurilor care vor avea loc in competitiile din sezonul actual, pentru a proteja fotbalistii afectati de intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, anunta FRF, conform Agerpres."In baza propunerii primite din partea FIFA…

- Echipele de fotbal vor avea dreptul la 5 schimbari de jucatori in timpul partidelor care vor avea loc in competitiile din sezonul actual, pentru a proteja fotbalistii afectati de intreruperea cauzata de pandemia de COVID-19, anunta FRF. "In baza propunerii primite din partea FIFA si pentru…

- Echipele de fotbal vor avea dreptul la 5 schimbari de jucatori in timpul partidelor care vor avea loc in competitiile din sezonul actual, pentru a proteja fotbalistii afectati de intreruperea cauzata de pandemia de COVID-19, anunta FRF."In baza propunerii primite din partea FIFA si pentru…

- Pandemia de COVID-19 a creat panica in randul tuturor oamenilor. Deși vedetele de la noi au fost nevoite sa-și opreasca activitațile profesionale, acestea incearca sa-și ocupe timpul intr-un mod productiv. Iata ce schimbari au loc in viața Laviniei Pirva in aceasta perioada!

- Cornel Șfaițer, managerul general de la Sepsi, a facut saptamana trecuta pentru GSP o simulare despre cum s-ar putea schimba campionatul in funcție de cat de lunga va fi pauza, iar acum vine cu o propunere pentru a-i ajuta pe antrenori: 5 schimbari și 9 rezerve. Perioada de pauza pana la reluarea Ligii…

- Gustavo Vagenin (28 de ani, mijlocaș ofensiv) a fugit de coronavirusul din China și a dat peste el in Romania, dupa ce s-a intors la Craiova. Iar Roman II, cu probleme la inima, n-a ajuns nici acum la cardiologul italian care urma sa-l consulte. ...

- Guvernul britanic nu va accepta ca Uniunea Europeana sa-i impuna anumite reguli in materie de mediu, de dreptul muncii sau ajutoare de stat in relatia sa viitoare cu continentul, a avertizat luni negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, relateaza AFP. ″Este esential pentru noi sa putem stabili…