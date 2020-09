Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana a lansat astazi monografie a „Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice și epidemiologice". Lucrarea prezinta o sinteza a cunoștințelor științifice la zi acumulate pe plan internațional, la care se adauga experiența clinica și cercetarea fundamentala a unora dintre cei mai reputați…

- Comisia Europeana a lansat miercuri o noua versiune a SELFIE, un instrument care ajuta scolile sa valorifice tehnologiile digitale pentru predare si invatare, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. In contextul in care scolile incep sa se redeschida in…

- Invitat in emisiunea „Marius Tuca Show”, regizorul Cristi Puiu explica ce s-a intamplat pe scena de la TIFF, acolo unde discursul sau a starnit reactii si controntroverse aprinse in spatiul public, anunța MEDIAFAX.Cristi Puiu sustine ca nu avea de gand sa tina un asemenea discurs transant,…

- KMG International lanseaza o campanie de susținere a donarii de sange la nivel național, efectuate in perioada 10 august – 10 octombrie, in parteneriat cu Institutul Național de Hematologie Transfuzionala și Fundația pentru SMURD. Prin divizia sa de retail, Rompetrol Downstream, Grupul va acorda donatorilor,…

- Pandemia a adus anul acesta si alte categorii de turisti in Delta Dunarii, respectiv familii cu copii si corporatisti, ce au fost nevoite sa caute o destinatie interna de vacanta care sa le permita distantarea fizica de alte persoane, dar si sa faca, in acelasi timp, plaja la Marea Neagra, releva o…

- Pandemia de coronavirus a atras dupa sine o seama de teorii ale conspiratiei, iar acest fapt nu este unul neobisnuit in situatii de criza globala majora. O analiza a publicatiei Vox explica factorii din spatele formarii lor.

- Reprezentantii Partidului Platforma Demnitate si Adevar sustin ca regimul separatist foloseste pandemia pentru a-si extinde influenta si controlul asupra localitatilor din stanga Nistrului. Acestia solicita convocarea de urgenta a unei sedinte de Guvern pe tema posturilor ilegale instalate in zona de…

- In perioadele de incertitudine, cum ar fi aparitia brusca a unei pandemii globale, oamenii pot fi mai predispusi la paranoia si la acceptarea unor teorii ale conspiratiei, spun cercetatorii de la Universitatea Yale.