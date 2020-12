Stiri pe aceeasi tema

- ONU: Pandemia a determinat o crestere-record, cu 40%, a numarului de oameni care au nevoie de ajutor umanitar. Cele mai afectate țari Pandemia de coronavirus a facut sa creasca la un nivel record numarul oamenilor care au nevoie de asistenta umanitara ca sa supravietuiasca, a avertizat marti Organizatia…

- Plantații de orez, culturi de legume și ferme piscicole in mijlocul deșertului. Abu Dhabi colaboreaza cu firme care cresc plante pe Stația Spațiala, pentru a-și produce propria hrana Abu Dhabi a inceput sa isi majoreze investitiile in proiecte vizand productia de alimente in desert, si chiar si in spatiu,…

- Pandemia de coronavirus a dus la sapa de lemn între 88 și 114 milioane de oameni. Aceștia sunt nevoiți sa traiasca în saracie extrema, potrivit Bancii Mondiale. Economia mondiala urmeaza sa se contracte cu 5,2% în acest…

- Oamenii de afaceri din Romania, investitori, manageri și angajați cu funcții de raspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precauție la perspectivele economiei, in contextul accentuarii problemelor financiare determinate de pandemia COVID. 67% dintre managerii chestionați intr-un barometru…

- Papa Francisc a afirmat duminica faptul ca pandemia de Covid-19 este cea mai recenta criza care dovedeste ca doar fortele pietei si politicile economice de tip ”trickle-down” nu au reusit sa produca beneficiile sociale pretinse de sustinatorii lor, transmite Reuters, conform news.ro.Politicile…

- Politicile economice ”de dispersare” (trickle-down) constau in acordarea de facilitati fiscale marilor corporatii si detinatorilor de averi mari, in ideea ca efectul acestora se va dispersa la nivelul intregii societati. Intr-o scrisoare papala (enciclica) pe tema fraternitatii umane, Francisc a afirmat…

- Pandemia de COVID-19 a demonstrat ca Brașovul, la fel ca toate celelalte zone ale țarii, nu este pregatit sa infrunte o criza sanitara de proporții și nici nu are la dispoziție o politica cu masuri ferme in acest domeniu. In acest context, PMP propune autoritaților locale sa creeze o strategie de…