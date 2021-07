Pandemia a triplat prețurile transportului maritim Preturile la containerele maritime au atins un nivel record la 18 luni dupa pandemia de coronavirus, care a perturbat lanturile logistice și a dus cererea la cote maxime. “Practic ramanem fara nave si containere goale. Exista un deficit urias de containere goale, care sunt in locul nepotrivit, sunt blocate in porturi si nu in Asia, […] The post Pandemia a triplat prețurile transportului maritim first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Preturile la containerele maritime au atins un nivel record la 18 luni dupa pandemia de coronavirus, care a perturbat lanturile logistice in domeniul transportului maritim si a dus cererea la un nivel record, informeaza AFP.

