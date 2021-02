Pandemia a tăiat 17% din veniturile din chirii ale NEPI Rockcastle în România NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania, cu circa 39 de proprietați deținute, a incasat anul trecut chirii in scadere cu 17% fața de 2019. La nivel de grup, scaderea este de 19,4%. In ceea ce privește profitul inregistrat pe piața din Romania, acesta s-a redus cu 94,5%, arata datele din raportul financiar pe 2020 al companiei. NEPI Rockcastle a incasat anul trecut in Romania 133 de milioane de euro din chirii, in scadere cu 17% fața de 2019, de la 160,3 milioane de euro, arata datele din raportul financiar al companiei. Proprietațile din Romania reprezinta 35% din intreg… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

