Dupa saptamani in izolare, imbracați lejer, ținuta de birou, calcatul și moda rapida par ceva desprinse din alta lume. Unii dintre noi am ințeles ca blugii sunt deja depașiți. Sa nu mai vorbim de sutiene, care au fost printre primele articole de imbracaminte abandonate in dulap. Dar nu au fost singurele „victime” – pantofii și... Read More Post-ul Pandemia a schimbat tendințele și felul in care ne imbracam anul acesta apare prima data in TaBu .