Pandemia a schimbat şi calendarul desfăşurării celor două recensăminte • Luna viitoare, la Ploiești și Paulești – recensamant de proba pentru populație și locuințe, cel general fiind amanatțpentru 2022 • Recensamantul agricol are loc in acest an, dar la date decalate Nicoleta Dumitrescu Anul acesta au fost programate sa aiba loc atat Recensamantul populației și locuințelor, cat și cel agricol, insa, din cauza pandemiei, primul a fost amanat cu un an, iar in cazul celui de-al doilea – care se va desfașura in 2021 – s-a impus decalarea colectarii datelor. Concret, in cazul Recensamantului populației și locuințelor, autoritațile au decis ca este mai bine ca acesta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

