- Seful Airbnb: Calatoriile nu vor reveni niciodata la nivelul dinaintea pandemiei de COVID-19. Unde iși vor petrece oamenii vacanțele Directorul general al Airbnb, Brian Chesky, a declarat ca oamenii nu vor mai reveni niciodata la stilul de a calatorii anterior pandemiei de coronavirus, urmand sa caute…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca la data de 14.12.2020 erau in evidența 7201 locuri de munca vacante, care pot fi accesate atat de femei, cat și de barbați. Cele mai multe dintre acestea fiind disponibile in municipiul Chișinau – 3185 și municipiul Balți – 948, iar cele mai…

- Angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie sa organizeze un program decalat de incepere a zilei de munca astfel incatangajati-trebuie-sa-isi-decaleze-programu_1525445.html" target="_blank"> o parte sa vina la serviciu si sa plece de la serviciu la o distanța de cel puțin o ora. Masura a fost luata…

- Restrictiile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat optiunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegand sa-si foloseasca propria masina in locul transportului public sau al platformelor de mobilitate, arata raportul global Digital Auto Report 2020, realizat de Strategy&, departamentul…

- Preferinta pentru modalitatile alternative de mobilitate s-a redus cel mai mult in Germania, unde 77% dintre respondenti intentioneaza sa le foloseasca mai putin. Tendinta este aceeasi in SUA (56%) si in China (51%). In timp ce in China si in SUA, consumatorii utilizeaza in principal propriul vehicul,…

